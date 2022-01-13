Песня Baby Shark Dance набрала первой в мире более 10 млрд просмотров на YouTube

Видеоролик с детской песенкой Baby Shark Dance первым в мире набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube. Такими данными поделилась в Facebook ее создатель — компания Pinkfong.

«Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его», — гласит интернет-аккаунт компании. Отмечается, что если все просмотры сложить, то в общей сумме получится более 43 тысяч лет.

Еще в ноябре 2020 года песня набрала семь миллиардов просмотров и попала в Книгу рекордов Гиннесса. С этого момента она идет впереди всех прочих клипов. Выпущена Baby Shark была в июне 2016 года.

Ранее компания «Промобот» из Перми показала на видео гиперреалистичного человекоподобного робота с подвижными руками и мимикой лица, способного поддерживать беседу. Утверждается, что такие роботы вскоре появятся в ТЦ, МФЦ и музеях. Новый робот обладает более широким диапазоном микромимики, чем другие разработки компании. Благодаря этому он ярче выражает эмоции.