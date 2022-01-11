Человекоподобные роботы из Перми начнут работать в МФЦ и торговых центрах. Видео

Компания «Промобот» из Перми разработала гиперреалистичного человекоподобного робота с подвижными руками и мимикой лица, способного поддерживать беседу. Такие роботы вскоре появятся в ТЦ, МФЦ и музеях. Об этом написала «Газете.ru».

Робот-компаньон получил название Robo-C-2. Его руки способны выдержать нагрузку до одного килограмма. Он может взять что-нибудь в руку, обменяться рукопожатием, а также указать человеку направление.

Директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев рассказал, что программное обеспечение, разработанное для роботов, предусматривает три режима работы: обычная жестикуляция при разговоре, движения по команде пользователя, и отдельно — по команде разработчика.

Новый робот обладает более широким диапазоном микромимики, чем другие разработки компании. Благодаря этому Robo-C-2 ярче выражает эмоции. Силиконовую кожу и гиперреалистичные глаза для таких роботов изготовят по новой технологии.

Ранее в Британии разработали первого в мире робота, который умеет отстаивать свое личное пространство.