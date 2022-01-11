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    11 января 2022, 20:26

    Человекоподобные роботы из Перми начнут работать в МФЦ и торговых центрах. Видео

    Пермская компания «Промобот» представила человекоподобного робота Robo-C-2

    Александр Блинов

    Компания «Промобот» из Перми разработала гиперреалистичного человекоподобного робота с подвижными руками и мимикой лица, способного поддерживать беседу. Такие роботы вскоре появятся в ТЦ, МФЦ и музеях. Об этом написала «Газете.ru».

    Робот-компаньон получил название Robo-C-2. Его руки способны выдержать нагрузку до одного килограмма. Он может взять что-нибудь в руку, обменяться рукопожатием, а также указать человеку направление.

    Директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев рассказал, что программное обеспечение, разработанное для роботов, предусматривает три режима работы: обычная жестикуляция при разговоре, движения по команде пользователя, и отдельно — по команде разработчика.

    Новый робот обладает более широким диапазоном микромимики, чем другие разработки компании. Благодаря этому Robo-C-2 ярче выражает эмоции. Силиконовую кожу и гиперреалистичные глаза для таких роботов изготовят по новой технологии.

    Ранее в Британии разработали первого в мире робота, который умеет отстаивать свое личное пространство.