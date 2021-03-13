Песни Моргенштерна предлагали вместо гимна России на Олимпиаде

Государственный гимна на Олимпиадах в Токио (лето 2021) и Пекине (зима 2022) предлагали заменить на разные композиции. В их числе — известные патриотические песни, русская классическая музыка, а также песни молодых исполнителей. Среди них оказались и треки репера Алишера Моргенштерна.

Об этом изданию «Подъем» рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

«Кто-то предлагал Моргенштерна. Но мы думали про более патриотичные песни: „Калинка-Малинка“. Также придумывали из новинок, из молодых исполнителей. И вариант — сочинить отдельный гимн на такой период, когда мы должны выступать под другую мелодию на соревнованиях», — сообщила Великая.

Она добавила, что во время обсуждения прозвучала идея использовать для замены гимна фрагмент Первого концерта композитора Петра Чайковского. Он уже звучал во время чемпионате мира по конькобежному спорту.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос России на использование вместо гимна песни «Катюша». Окончательное решение вопроса оставили за Международным олимпийским комитетом (МОК).

От генсекретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева прозвучало предложение использовать в качестве замены марш «Прощание славянки».