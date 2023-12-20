Общество 20 декабря 2023, 12:51 Песков заявил, что заболеваемость ОРВИ не повлияет на проведение выборов в РФ Песков: подъем заболеваемости ОРВИ не повлияет на проведение выборов РИА «Новости»

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Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение президентских выборов, намеченных на март 2024 года. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Кремле не планируется вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ», — добавил он.

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Песков напомнил, что до пандемии коронавируса в России болели гриппом. Он призвал не относиться к росту заболеваемости как «к снегу в декабре», но напомнил о важности профилактических мер.

Пресс-секретарь заявил, что специалисты делают все необходимое для обеспечения безопасности Путина, в том числе эпидемиологической. Он не считает, что сезонная заболеваемость может повлиять на избирательную кампанию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет оснований вводить ограничения в России из-за коронавируса.