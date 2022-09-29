Песков заявил, что в Кремле сомневаются в перезапуске «Северного потока» | 360°

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Песков заявил, что в Кремле сомневаются в перезапуске «Северного потока»

Представитель Кремля Песков: ситуация с «Северным потоком» крайне опасна

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В Кремле сомневаются, что «Северный поток» когда-либо перезапустят, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация с газопроводами требует разбирательства.

Представитель Кремля добавил, что в этом процессе потребуется взаимодействие нескольких стран, написала kp.ru.

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«Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь президента обратил внимание, что масштабы разрушений после ЧП на газопроводах говорят о том, что это действительно «был некий акт».

«Когда налицо такой острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает», — сказал он.

По данным компании Nord Stream AG, повреждения произошли сразу на трех нитках трубопровода системы «Северный поток». Это привело к понижению давления. Представители оператора назвали случившееся беспрецедентным инцидентом.

Сегодня появилась информация о том, что береговая охрана Швеции выявила еще одну утечку газа.

Газопровод Северный поток — 2

Дмитрий Песков

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