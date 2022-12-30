Общество 30 декабря 2022, 14:54 Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой из-за гриппа Песков о здоровье Путина: это вопрос государственной безопасности Пресс-служба Кремля

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Здоровье президента РФ Владимира Путина — вопрос государственной безопасности. Об этом на встрече с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, встреча Путина с журналистами в обозримом будущем вряд ли будет проходить в формате, который был до пандемии.

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«Вы видите, что и процессы мутации идут. Вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее», — сказал Песков.

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По словам официального представителя Кремля, на фоне волны гриппа те, кто обеспечивает безопасность Путина, должны принимать ограничительные меры, поскольку здоровье президента — это вопрос государственной безопасности.

Ранее об отсутствии необходимости введения по стране жестких ограничений в связи с сезонной заболеваемостью гриппом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, противоэпидемических мер достаточно, поскольку санитарные врачи научились управлять ситуацией и не выпустят ее из-под контроля. Она также отметила, что за последнюю неделю заболеваемость ковидом снизилась на 7,3%.