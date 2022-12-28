Здоровье 28 декабря 2022, 10:27 Роспотребнадзор отказался от идеи ввести федеральные ограничения из-за скачка сезонной заболеваемости Глава Роспотребнадзора Попова: противоэпидемические меры позволяют не вводить ограничения Unsplash

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Противоэпидемических мер достаточно для того, чтобы контролировать заболеваемость и не вводить жестких ограничений по всей стране. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом в интервью «Россия 24», сообщил ТАСС.

«Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, позволяют нам не вводить каких-то жестких федеральных ограничений», — сказала она.

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Руководитель Роспотребнадзора объяснила, что санитарные врачи научились управлять ситуацией и выработали определенный алгоритм действий для того, чтобы она не выходила из-под контроля и не пришлось возвращаться к ограничениям. Анна Попова добавила, что осенняя волна ковида постепенно сходит на нет, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 7,3%. Гриппом, по ее словам, болеют, как правило, непривитые — больше 98% с подтвержденным диагнозом не прошли вакцинацию.

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Ранее масочный режим частично вернули во Владимирской области, ввели ограничения в Санкт-Петербурге и посоветовали москвичам соблюдать меры профилактики в общественных местах.