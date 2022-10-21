Песков сообщил, что многих в Европе удивит истина о терактах на «Северных потоках» | 360°

Общество 21 октября 2022, 15:23 Песков сообщил, что многих в Европе удивит истина о терактах на «Северных потоках» Песков заявил, что в Европе удивятся именам исполнителей терактов на «Северных потоках» РИА "Новости"

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В Европе удивятся, когда данные об исполнителях терактов на «Северных потоках» предадут огласке. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».

Он отметил, что Россия по своим дипломатическим каналам проводит работы по допуску к расследованию диверсий на газопроводах. Однако сейчас она сталкивается с «нежеланием каким-то образом взаимодействовать и вместе докопаться до истины».

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По словам пресс-секретаря президента, в случае обнародования реальных данных о терактах в Европе многие будут удивлены. При этом Песков подчеркнул, что предположения российской стороны насчет исполнителей диверсий хорошо известны, но получить более конкретные сведения пока невозможно из-за отказа ФРГ, Швеции и Дании привлекать Россию к расследованию случившегося.

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ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября. В Германии назвали случившееся целенаправленной диверсией. При этом следователи из ФРГ придерживаются версии о причастности России к аварии.