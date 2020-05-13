Песков рассказал о работе с Путиным на удаленке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью из больницы. Он рассказал о рабочих контактах с Путиным и предположил, как мог подхватить коронавирус.

По его словам, заражение президента Владимира Путина исключено. «Очно не контактировали больше месяца… И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом», — отметил Песков в разговоре с корреспондентом газеты «Коммерсант».

Он также упомянул, что современные технологии позволяют обеспечить полную безопасность и секретность, например, на совещаниях Совета безопасности.

Также Песков подчеркнул, что опасность сейчас есть, поэтому придется учиться новым манерам поведения, чтобы обезопасить себя.

«Есть, наверное, совсем там высокопоставленные сотрудники, которые и правда не имеют возможности так легко и просто ходить, например, в магазин… Но я-то хожу, покупаю продукты, кушать хочется… И тебе и на заправку в конце концов на своей машине надо заехать. Ну жизнь-то идет!» — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились COVID-19. Сейчас он находится в больнице, у него также диагностирована двусторонняя пневмония.