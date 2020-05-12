Заражение коронавирусом у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки обнаружили при первых симптомах, поэтому удалось принять меры. Об этом сама фигуристка написала на своей странице в Instagram.

Она написала, что проведенные тесты подтвердили заражение. Чтобы не подвергать риску семью, Навка вместе с супругом отправилась в больницу.

По словам фигуристки, сама она уже идет на поправку. Нет ни кашля, ни температуры. И обошлось без приема антибиотиков. Из последних симптомов пока только отсутствует обоняние.

«У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», — сообщила Навка о состоянии Пескова.

Она поблагодарила всех за теплые слова и пожелания выздоровления и заодно попросила всех обратить внимание на следующие вещи, чтобы вовремя принять меры в случае заражения.

«Главное, без паники. Обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны. Например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая», — написала Навка.

Ранее она заявила, что до момента заражения она вместе семьей находилась в самоизоляции, а на работу ходил только ее супруг. Именно он и заболел первым. По ее словам, коронавирус Песков «принес с работы».

Сам представитель Кремля подтвердил, что у него выявили 2019-nСоV и сейчас он проходит лечение в больнице. Он уточнил, что личное общение с президентом у него было более одного месяца назад.

Журналисты кремлевского пула вспомнили, что в последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о своем заражении коронавирусом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.