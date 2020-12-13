Песков назвал место жительства Путина во время пандемии

Путин не прячется от коронавируса ни в каком бункере. Он живет, как и жил до пандемии, в своей резиденции в Ново-Огареве под Москвой.

«Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки — летает в командировки. Технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — заявил в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» на «России 1» глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирус и делает это ровно столько раз, сколько необходимо для безопасности.

«Там есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины», — подчеркнул Песков.

Летом Путин показал журналистам секретное помещение, в которое можно попасть из его рабочего кабинета. Оно оказалось столовой и комнатой отдыха, где российский президент не проводит публичных встреч. Там Путин хранит рисунки и поделки, которые ему дарят дети.