Песков прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего выпуска «Бесогона»

По словам Пескова, он не знает, общался ли Путин с Михалковым после выхода нашумевших выпусков «Бесогона».

«Но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и с аргументацией канала», — пояснил представитель Кремля.

По данным издания, речь идет о выпуске «У кого в кармане государство?», который «Россия 24» сняла с показа на второй день после премьеры. В нем говорилось о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать человечество.