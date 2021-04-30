Песков прокомментировал ограничение работы посольства США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что получить визу в США было сложно и раньше. Каких-либо изменений после приостановки рассмотрения американским посольством он не увидел.

«Получить визу в США и раньше было сложно, приостановка рассмотрения их посольством документов на гражданские визы ничего не изменит», — процитировала «Газета.ru» Пескова.

Он отметил, что лишь единицы россиян могли в течение последнего года получить визу. Нужно смотреть, по его мнению, на первопричину возникшей ситуации.

«Очевидным становится, что предтеча — недружественные действия США», — сказал представитель Кремля.

Ранее в посольстве США в России предупредили, что с 12 мая американское диппредставительство в Москве сократит объем предлагаемых консульских услуг, включив в них только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество выдачи иммигрантских виз, сообщил RT.

Численность консульского отдела США в Москве сократится на 75%. Ограничения связаны с запретом на наем иностранных граждан в американское посольство.