Общество 06 июня 2023, 13:53 Песков ответил на вопрос о возможности введения военного положения в ряде районов России Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о обсуждениях возможности введения военного положения на приграничных территориях России. Так он ответил на один из вопросов в ходе ежедневного брифинга, сообщил ТАСС.

Ранее в медиапространстве появилось фейковое обращение, которое пытались выдать за обращение президента России. В нем в том числе затрагивался и вопрос о введении военного положения в приграничных районах страны.

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Во вторник, 6 июня, представителя Кремля спросили о том, не идет ли на самом деле обсуждение введения такой меры.

«Мне неизвестно об этом», — коротко сказал в ответ Песков.

Ранее он уже указывал на то, что видео якобы «экстренного обращения президента» — фейк. На самом деле, такого выступления не было. Специалисты взяли ситуацию под контроль и ликвидировали атаку на телесети, указал представитель Кремля.