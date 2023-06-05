05 июня 2023, 14:02
«Экстренное обращение Путина» на ТВ оказалось очередным взломом
Пресс-секретарь Песков назвал «экстренное обращение Путина» взломом
Президент России Владимир Путин 5 июня не выступал перед россиянами с экстренным обращением. Показанное на некоторых телеканалах сообщение стало результатом взлома, который уже устранили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях», — сказал официальный представитель Кремля.
Реклама
По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин точно не выступал в понедельник с обращением к народу. Специалисты взяли ситуацию под контроль и ликвидировали атаку на телесети.
В феврале ложное сообщение о воздушной тревоге и эвакуации внедрили в эфир российских радиостанций. Жители быстро распознали фейк — текст зачитала женщина без навыков диктора.
Руководитель направления анализа защищенности компании УЦСБ Сергей Краснов предположил, что это могли устроить недобросовестный рекламодатель, сотрудники радиостанций или хакеры.
Дмитрий Песков
Хакеры
Владимир Путин
Реклама
Реклама