Власть 05 июня 2023, 14:02 «Экстренное обращение Путина» на ТВ оказалось очередным взломом Пресс-секретарь Песков назвал «экстренное обращение Путина» взломом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин 5 июня не выступал перед россиянами с экстренным обращением. Показанное на некоторых телеканалах сообщение стало результатом взлома, который уже устранили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин точно не выступал в понедельник с обращением к народу. Специалисты взяли ситуацию под контроль и ликвидировали атаку на телесети.

В феврале ложное сообщение о воздушной тревоге и эвакуации внедрили в эфир российских радиостанций. Жители быстро распознали фейк — текст зачитала женщина без навыков диктора.

Руководитель направления анализа защищенности компании УЦСБ Сергей Краснов предположил, что это могли устроить недобросовестный рекламодатель, сотрудники радиостанций или хакеры.