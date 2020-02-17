Песков ответил на слова судьи КС о «незаконном СССР»

Песков назвал Россию полной преемницей Советского Союза и отказался комментировать вольную трактовку отечественной истории судьей КС Арановским.

«Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что СССР был незаконно созданным государством, и поэтому считать Россию его преемницей не стоит. Он подчеркнул, что у РФ не должно быть ничего общего с государством, которое занималось «репрессивно-террористическими деяниями». По мнению Арановского, Россия «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное» и она непричастна к советским тоталитарным преступлениям.