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Песков ответил на обвинения России в срывах газовых контрактов в ЕС

Песков: «Газпром» остается надежным поставщиком, заботящимся о безопасности поставок

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«Газпром» проводит профилактические работы на «Северном потоке» тогда, когда это положено по регламенту. В компании заботятся о безопасности поставок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с обвинениями в срывах газовых контрактов с Евросоюзом в ходе в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Они происходят в регламентные сроки», — сказал представитель Кремля, оценив ход профилактических работ.

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Песков обратил внимание, что «Газпром» много десятилетий «нарабатывал свое реноме надежного гаранта энергетической безопасности» и поставщика.

«Мы убеждены в том, что „Газпром“ не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По его мнению, европейцы «совершенно абсурдно» принимают решение, по которому отказываются от сервисного обслуживания принадлежащего «Газпрому» агрегата.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает взятые на себя обязательства по контрактам.

Дмитрий Песков

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