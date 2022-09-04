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04 сентября 2022, 13:27

Россию обвинили в срывах газовых контрактов в ЕС

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей

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Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку давно нарушает взятые на себя обязательства по контрактам. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства добавил, что такого положения дел не было даже во время холодной войны, когда Советский Союз поставлял газ в Германию.

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«Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — подчеркнул Шольц, но примеров со срывом контрактных обязательств страны он не привел.

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Канцлер заметил, что последствия ситуации на Украине Германия ощутит в полной мере, но не откажется от поддержки Киева.

По мнению Шольца, вина за сложности, с которыми столкнется Германия в ближайшее время, полностью лежит на России.

«Нашей стране предстоит тяжелое время», — добавил канцлер, но пообещал, что предстоящую зиму страна переживет.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти Германии не нашли альтернативных поставщиков газа, которые могут заменить транзит из России.

Он отметил, что объемы средств за поставку энергоносителя «Газпрому» выросли в разы в связи с ростом цен. При этом остается риск, что накопленного газа не хватит.

Прокачка газа в страны ЕС по трубопроводу «Северный поток» снизилась до 20% из-за проблем с турбинами, которые «Газпром» не может обслуживать в связи с введенными против России санкциями.

На этой неделе стало известно, что после приостановки в связи с плановым обслуживанием оборудования прокачку не возобновили из-за выявленных проблем. Провести ремонт турбины в России невозможно.

Германия

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Россия

Газпром

Олаф Шольц

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