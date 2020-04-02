Песков объяснил решение Путина дать губернаторам дополнительные полномочия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил решение Владимира Путина наделить губернаторов дополнительными полномочиями из-за вспышки коронавируса нового типа.

«Главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь также указал, что губернаторы будут действовать в координации с правительственной комиссией.

Ранее сегодня глава государства продлил на весь апрель нерабочие дни. Если ситуация будет складываться благоприятно, то режим самоизоляции могут сократить.

Сейчас число случаев заражения 2019-nCoV в Москве достигло 2475, при этом только 595 случаев было выявлено за прошедшие сутки. В столице действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. По всей России 3548 зараженных и 30 погибших от COVID-19.