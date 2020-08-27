Песков: немецкие врачи не сразу ознакомились с лечением Навального в Омске

Российские врачи сразу предложили коллегам из Германии, которые прибыли в омскую клинику, ознакомиться с лечением основателя ФБК Алексея Навального. Иностранные специалисты сначала не увидели в этом необходимости.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков пояснил, что немецких медиков, скорее всего, приглашали к участию в консилиуме, предлагали посетить Навального и рассказали про анализы и схему лечения.

«Мы знаем, что омские врачи сразу приглашали, но немецкие врачи не сразу посчитали это целесообразным», — сказал Песков.

Вылет навального в Германию, добавил пресс-секретарь Путина, задержали, поскольку немецким пилотам нужно было отдохнуть.

Песков подчеркнул, что глава государства не ставил на контроль ситуацию с основателем ФПК. За инициированной МВД проверкой, уточнил ТАСС, Путин не следит.

Идущие следственные действия официальный представитель Кремля назвал «ежедневной работой следственных и правоохранительных органов».

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Утром 20 августа основателя ФПК доставили в больницу Омска, где он провел двое суток. Позже спецборт перевез Навального в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие специалисты обнаружили в его организме следы интоксикации.