Полиция и прокуратура начали проверку после госпитализации Навального

Транспортная полиция и прокуратура начали доследственную проверку после госпитализации основателя ФБК Алексея Навального. Его сняли с рейса из Томска и экстренно доставили в больницу в Омске. Немецкие врачи посчитали, что Навальный был отравлен.

«В настоящее время следователями проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске», — сказано в пресс-релизе управления на транспорте МВД по СФО. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Основатель ФБК почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Томск — Москва, утром 20 августа. Его доставили в омскую больницу, где он находился еще двое суток.

Позже спецбортом Навального по желанию его семьи транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Там заявили, что в его организме найдены следы интоксикации.

В частности, медики обнаружили вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Эксперты рассказали, что ингибиторы холинэстеразы используют в фармацевтике, в качестве антидота при отравлении другими веществами. Об этом написал «Газета.ru».

По последним данным, его он находится в искусственной коме. Его состояние тяжелое, но стабильное.