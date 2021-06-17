Песков назвал правильным решение регионов по обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал правильным решение об обязательной вакцинации в Москве, Подмосковье и на Сахалине. Об этом написал ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что поддерживает инициативу в отношении отдельных категорий работников. По его словам, он также целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что обязательную вакцинацию от коронавируса по всей стране никто не вводил. Он отметил, что об этом по-прежнему и речи не идет.

Московское и подмосковное управления Роспотребнадзора объявили вчера о старте обязательной вакцинации против нового вируса для работающих в сфере торговли и услуг. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве драматической.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов сделать прививку перед поездкой на море. Он напомнил, что вакцинироваться также можно и на курорте в мобильных прививочных пунктах.