Общество 19 мая 2023, 13:50 Песков назвал низкую рождаемость одной из главных проблем России Представитель Кремля Песков отметил тяжелую демографическую ситуацию в РФ Freepik

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Демографическая ситуация в России, несмотря на предпринимаемые властями меры, остается тяжелой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти приняли целый ряд шагов для повышения рождаемости, но они пока результатов не дали.

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«Применятся целый ряд мер для того, чтобы сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — пресс-секретаря российского президента процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что решение демографической проблемы является одним из приоритетных для правительства. Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться, однако сиюминутного результата ждать не стоит.

Ранее президент России Владимир Путин назвал укрепление института семьи и патронажа, защиту материнства и детства приоритетными для развития России. Он подчеркнул, что решение таких вопросов требует тесной координации властей всех уровней, бизнеса, науки, общественных и религиозных объединений.