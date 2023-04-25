Важное 25 апреля 2023, 10:06 Путин назвал укрепление института семьи приоритетом для государства Путин: укрепление института семьи и защита материнства — приоритет для государства РИА «Новости»

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Укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства являются приоритетными для развития России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Он подчеркнул, что решение таких вопросов требует тесной координации властей всех уровней, бизнеса, науки, общественных и религиозных объединений.

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Также важно широкое применение современных управленческих и технологических возможностей, добавил Путин в своем обращении к участникам конференции «Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам».

Президент напомнил о том, что главную национальную идею России сформулировал еще великий ученый и мыслитель Дмитрий Менделеев на рубеже XIX–XX веков. И она состоит в приумножении народа России.

«Уверен, что его научное, ценностное наследие, как и наследие других выдающихся патриотов Отечества, послужит совершенствованию государственной политики в сфере демографии», — заключил Путин.