Песков и Навка покатали дочь на санках. Видео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка провели воскресенье, катая дочь на санках. Навка выложила кадры в своем Instagram.

«Скажи, тебе нравится, когда папа катает тебя на саночках?» — спрашивает Навка свою дочь Надю. Девочка отвечает: «Да!»

В декабре Навка говорила, что Песков «потрясающий отец». Также он любит заниматься хозяйством может сделать по дому абсолютно все.

«Мы любим театр, кино, катаемся на коньках и лыжах, ходим в баню», — описывала олимпийская чемпионка семейный досуг.

Песков и Навка встречаются с начала 2010-х. В августе 2014 года у них родилась дочь Надежда. До этого Песков был дважды женат, от этих браков у него есть взрослые дети.

Навка ранее была замужем за своим тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В браке родилась дочь Александра Жулина.

Татьяне Навке 45 лет, Дмитрию Пескову 53 года. В январе стало известно, что Навка вместе с режиссером Алексеем Учителем выступит продюсером фильма о советских фигуристах. Они экранизируют историю любви спортсменов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.