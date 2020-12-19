«Спасибо Владимиру Путину за мужа». Навка рассказала об отношениях с Песковым

Татьяна Навка рассказала, что Дмитрий Песков — замечательный муж, и поблагодарила за него президента Владимира Путина.

«Спасибо Владимиру Путину за мужа», — заявила Навка, ее цитирует сайт kp.ru. Навка рассказала, что супруг за нее переживает и всегда поддерживает. По ее словам, Песков очень заботливый и помогает ей по хозяйству.

«Он может все, у него золотые руки. Настоящий мужчина. Настоящий муж», — заключила Навка.

Она уточнила, что Песков много сил посвящает работе и всегда в курсе, что происходит в стране.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова летом 2015 года. Торжество прошло в Сочи. У них есть шестилетняя дочь Надежда, которая пошла по стопам мамы и уже выступает на соревнованиях по фигурному катанию.

Ранее ведущая Ида Галич рассказала в Instagram о своих взаимоотношениях с мужем. Поклонников Галич волнует вопрос, развелась ли она со своим супругом Аланом Басиевым. Знаменитость не скрывает того, что их отношения испортились.