Первый в России Сталин-центр решили построить в Нижегородской области

В Нижегородской области появится музей, посвященный Иосифу Сталину. Первый камень в строительство Сталин-центра 8 мая заложат нижегородские коммунисты, сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

В этот же день запланировано заложить капсулу для потомков, которую надлежит вскрыть в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая 2045 года.

Первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров рассказал ТАСС, что центр станет единственным подобным учреждением в стране.

«Мне пока неизвестно, что что-то подобное существует в других регионах», — подчеркнул он.

Строительство центра станет продолжением комплексного развития участка территории города Бора, где в 2020 году открыли первый в Нижегородской области памятник Сталину.

Предполагается, что музей будет трехэтажным, с цокольным этажом. Его залы посвятят разным периодам жизни Сталина.

«Строительство Сталин-центра <…> должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России», — заявил Егоров.

Он заявил, что событие станет «мощным импульсом патриотическому воспитанию подрастающего поколения» и поможет бороться с искажением исторических фактов.