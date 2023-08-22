Москва 22 августа 2023, 09:29 Овцебык и сычуаньский такин родились в Московском зоопарке Детеныши овцебыка и сычуаньского такина появились на свет в Московском зоопарке Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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В Московском зоопарке прибавление: родились детеныши овцебыка и сычуаньского такина. Они уже немного подросли и окрепли, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сычуаньский такин занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид парнокопытных. Овцебыки — китопарнокопытные, риск их исчезновения вызывает у ученых меньшие опасения. Однако и эти животные редкие.

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В Московском зоопарке этим летом пары овцебыков и сычуаньских такинов принесли потомство. На детенышей, которые пасутся вместе с родителями на свежем воздухе, уже можно посмотреть. Они начали потихоньку переходить от материнского молока к взрослой растительной пище. В рацион детенышей такина и овцебыка входят также ветки, овощи и мюсли.

Такины обитают в вольере между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории напротив вольера северных лесных оленей. В Московском зоопарке детеныши у овцебыков рождаются примерно раз в два-три года.

Ранее детеныш альпака родился в московском парке развлечений «Сказка». Пара альпак Касабланка и Берберис породы уакайя принесла потомство.