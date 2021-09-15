Первый в мире факультет TikTok открыли в киевском университете

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) открыли первый в мире факультет TikTok. Обучение будет бесплатным для всех желающих студентов вуза.

Проектом руководит выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. На открытии факультета выступал известный украинский тиктокер Михаил Поплавский. Об этом сообщили на сайте вуза.

«Моя миссия — украинизировать TikTok, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны», — сообщил Михаил Поплавский.

Он заявил, что украинский должны знать во всем мире, потому что стране есть чем удивить мир.

Поплавский также отметил, что после завершения обучения студенты получат дипломы. Учиться на факультете смогут все желающие студенты КНУКиИ. Обучение бесплатное.

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выразил сожаление, что большинство людей предпочитает насыщать свой разум не достоверными фактами, которые могут позволить изменить мир, а сериалами от Netflix или видеороликами в TikTok.