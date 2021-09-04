Дуров призвал людей не захламлять голову бесполезным контентом

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выразил сожаление, что большинство людей предпочитает насыщать свой разум не достоверными фактами, которые могут позволить изменить мир, а сериалами от Netflix или видеороликами в TikTok. По его мнению, пользователям следует очистить свой мозг от бесполезного контента, чтобы использовать все его возможности.

«Разум — это наш самый мощный инструмент. Для него нет ничего невозможного. Многочисленные исследования показали, что он генерирует новые идеи даже когда мы отдыхаем или просто ничего не делаем. И решения сложных проблем зачастую приходят к нам просто после полноценного сна», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что духовное состояние человека зависит от того, что он закидывает себе в мозг, какую информацию потребляет. Если это реальные факты, позволяющие решать фундаментальные проблемы, то мозг будет фоном обрабатывать эту информацию и выдавать неожиданные решения, отметил Дуров.

Но на сегодняшний день реальность такова, что большинство людей предпочитает сидеть в TikTok или смотреть сериалы на стриминговых платформах. Но здесь важно понимать, что на глубинном уровне мышления мозг человека не может отличить факты от вымысла, поэтому преобладание цифровых развлечений заставляет подсознание постоянно находить решения для несуществующих проблем, пояснил он.

По его мнению, для поддержания творческой и продуктивной активности нужно очистить голову от «налипшей грязи» бесполезного контента, который захламляет мозг. Причем этот контент не выбирает сам человек, его подсовывают рекомендации, которые формируют алгоритмы.