Первый снег выпал в Москве и области. Фото и видео

Первый снег пришел в Москву 20 октября — как и предсказывали синоптики. Пользователи начали выкладывать фото и видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что в некоторых частях города падают мелкие отдельные снежинки, в то время как в других — крупные хлопья.

Ранее москвичей предупредили, что с вечера среды до утра четверга в столицу придет тепловой фронт, который принесет не только снег с дождем, но и сильный ветер.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого фронта начиная с 18:00 20 октября и до 10:00 21 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В МЧС порекомендовали водителям ездить медленно и соблюдать дистанцию с другими машинами, а также отказаться от маневров на дороге. Пешеходам посоветовали не ходить у рекламных щитов и шатких конструкций, а также не искать укрытия от непогоды возле деревьев.