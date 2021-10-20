Москвичам пообещали мокрый снег с дождем со среды на четверг

С вечера 20 октября до утра 21 октября в Москву придет тепловой фронт. Он принесет с собой мокрый снег с дождем, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого фронта начиная с 18:00 20 октября и до 10:00 21 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям ездить медленнее, а также держать больше дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, им рекомендовали избегать внезапных маневров и не парковаться у деревьев.

Людям, которые выходят на улицу, также посоветовали соблюдать осторожность и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Им также рекомендовали не искать укрытие от непогоды под деревьями.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт и кардиоревматолог Юрий Серебрянский рассказал, что смена погоды происходит из-за всплесков термоядерных реакций на Солнце. Такие перепады могут провоцировать у людей скачки настроения и даже вызвать различные заболевания, в том числе инфаркт.