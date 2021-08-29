Первый снег выпал в Якутии, где бушуют лесные пожары. Видео

На севере Якутии выпал первый снег. Одновременно с этим регионе продолжают бушевать лесные пожары на площади более 350 тысяч гектар, сообщил сайт Pro News.

Днем температура прогревается до +18 градусов. Жители Якутии начали выкладывать в социальных сетях видео противоречивой погоды. На кадрах видно, что дорогу замело снегом, видимость очень плохая.

Ранее синоптики предупреждали, что в некоторых районах ночью ожидаются заморозки до −2 градусов. Жителям посоветовали ограничить поездки на личном транспорте и соблюдать правила дорожного движения.

В Петрозаводске депутаты уже предложили начать отопительный сезон раньше положенного срока, сообщила газета «Известия». По мнению народных избранников, это позволит снизить риски распространения ОРВИ в детских садах и школах.

В федеральной Авиалесоохране сообщили, что за последнюю неделю площадь возгораний на территории уменьшилась в четыре раза. К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли 2,4 тысячи человек и 361 единицу техники. Сотрудники МЧС расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги и проливают зоны, где остановили распространение огня.