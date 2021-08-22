Около 30 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки

Пожарные в Якутии потушили 28 лесных пожаров на площади свыше 864 тысячи гектаров. Сейчас огонь не угрожает населенным пунктам. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать шесть природных пожаров в 10-километровой зоне, из которых три пожара сейчас локализованы. Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки основательно стабилизировать обстановку», — приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС по Якутии Павла Гарина.

Он добавил, что применение авиации в окрестностях поселков Эльдикан и Петропавловск и в природном парке «Ленские столбы» будет зависеть от погоды.

К тушению лесных пожаров в Якутии привлекли 2,4 тысячи человек и 361 единицу техники. Сотрудники МЧС расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги и проливают зоны, где остановили распространение огня. На территории Усть-Майского и Хангаласского районов задействовали спасательную авиацию. С воздуха на горящие леса слили 230 тонн воды.

Ранее в «Авиалесоохране» сообщили, что в регионе горят леса на площади 1,1 миллиона гектаров. Там действует 41 пожар. Также горит лес в парке «Ленские столбы» на площади 20,1 тысячи гектаров.