Первый случай COVID-19 подтвердили на Курилах

Первый положительный тест на COVID-19 получили врачи на Курильских островах. Местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в Южно-Курильске.

Коронавирус выявили у жителя Дагестана. Он прибыл на остров Кунашир несколько дней назад, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Мужчина прошел экспресс-тест в аэропорту, который показал отрицательный результат. Ему выдали предписание об обязательной 14-дневной самоизоляции и взяли мазок из носа и горла.

Приезжий решил не дожидаться окончания карантина и вышел на работу. Полученные в лаборатории результаты теста оказались положительными.

«Ведется расследование о нарушении карантинного режима. Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе.

Больного госпитализировали в инфекционный госпиталь в Долинске вертолетом санитарной авиации. Транспортное сообщение с островом прекращено до тех пор, пока специалисты не установят всех, с кем контактировал инфицированный.

Известно, что житель Дагестана должен был работать водолазом на судне «Байкал». Его владелец — ООО «Салюс». В погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области подчеркнули, что в отношении предприятия возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Промысловое судно арестовали. Компанию и раньше задерживали с браконьерской рыбой.

Власти Сахалинской области с 14 мая ввели цифровые пропуска. Меры должны обезопасить регион от тех, кто приехал работать незаконно. На островную территорию нельзя попасть тем, у кого нет регистрации на Сахалине, близких родственников среди местных жителей или оформленного трудового договора.

В области, по последним данным, подтвердили 50 случаев COVID-19. Врачи уже выписали 27 человек, еще 23 пациента пока находятся на лечении. У коронавирусной инфекции появился новый необычный симптом — «острый живот». Проявляется он крайне редко.