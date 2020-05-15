Появился новый нетипичный симптом коронавирусной инфекции — «острый живот». Врач-терапевт и хирург Наталья Уклеина беседе с телеканалом «360» допустила, что он может быть связан с вирусом, но проявляется крайне редко. При этом симптом является «100-процентным показанием» для оперативного вмешательства.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что данный симптом не обязательно говорит о новой мутации вируса, но может проявляться из-за других патологий. Тем не менее, по его словам, точно пока невозможно сказать о причинах «острого живота», а главными симптомами вируса остаются высокая температура, сухой кашель и затруднение дыхания.

Однако медик Наталья Уклеина утверждает, что этот симптом вполне может быть нетипичным проявлением вируса, таким же, как, к примеру, сыпь или некроз тканей.

«Это не с пищеварением связано, это сосудистая реакция. В результате действия коронавируса на организм происходит перитонит (воспаление брюшины, которое сопровождается тяжелым общим состоянием организма — прим. ред.). Синдром „острого живота“ не воспалительного даже характера. Если бы был воспалительного — то был бы гной», — отметила врач.

По ее словам, «острый живот» является сосудистой реакцией. Она провела аналогию с теми нарушениями в легких, которые вызывает коронавирус нового типа, — это нарушения микроциркуляции, в результате которого образуются циркулирующие иммунные комплексы (состоят из антигена, антител и связанных с ними компонентов комплемента — прим. ред.).

Это защитная реакция, иммунный ответ. Точно также в брюшной полости, в сосудах образовались эти комплексы, которые вызвали пропотевание (процесс «просачивания» плазмы крови сквозь стенки сосудов — прим. ред.). Такие же симптомы мы можем наблюдать, например при аппендиците Наталья Уклеина врач-терапевт, хирург

Уклеина подчеркнула, что «острый живот» нетипичный симптом для COVID-19, который точно сопровождается повышенной температурой, и это «100-процентное показание для оперативного вмешательства».

Также она рассказала, что обычно симптом проявляется на 5-6 день при плохой динамике заболевания.

Она добавила, что перитонит при коронавирусе бывает крайне редко, как и кожные высыпания.

«В Коммунарке заявлено было, что много пациентов поступило с кожными высыпаниями, которые характерны для синдрома Кавасаки. Но пока это все недостаточно изучено. По моему опыту, это реакция каждого отдельного организма», — заключила Уклеина.