Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Малышевой

Первый канал заявил, что с удивлением следит за «вбросом этого фейка». Происходит он через социальные сети и «сайты с пониженной социальной ответственностью».

«„Жить здорово!“ не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», — сказали в пресс-службе.

Информацию о закрытии программы ранее со ссылкой на гендиректора телеканала опубликовали Star News Russia в Instagram.

Познавательная телепередача о здоровой жизни выходит на Первом канале по будням с 2010 года. Елена Малышева является ее бессменным главным ведущим и руководителем.

В одном из последних выпусков «Жить здорово!» она назвала парацетамол универсальным лекарством. Малышева объяснила, что сбивать температуру при коронавирусе медики рекомендуют именно при помощи этого препарата. Врач и телеведущий Александр Мясников заметил, что у парацетамола нет побочных эффектов.