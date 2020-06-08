Первый канал объяснил кадры с погромами в США после показа «Брата-2»

Во время показа «Брата-2» на Первом канале финальные титры фильма не менялись. А вот в программе «Время» действительно показали кадры из США под песню «Гудбай, Америка».

В пресс-службе канала объяснили, что «Первый» не показывает титры в конце фильма.

«В случае с „Братом-2“ и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины: Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — сказано в заявлении. Его процитировал ТАСС.

Сразу же после окончания картины началась программа «Время». Пресс-служба канала уточнила, что в первом сюжете про США была использована песня группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка».

Ранее в СМИ появилась информация, что 7 июня телеканал закончил показ фильма Алексея Балабанова кадрами с акций протестов в США и композицией «Гудбай, Америка».

Митинги и беспорядки в Соединенных Штатах уже несколько недель являются, пожалуй, главной информационной повесткой в мире. Они начались после того, как в Миннеаполисе после жестокого задержания умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский прижал его шею коленом, из-за чего мужчина не мог дышать.