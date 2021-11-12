Первый инъекционный препарат для лечения ковида зарегистрировали в России

В России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения ковида — «Арепливир». Об этом со ссылкой на разработчика сообщил ТАСС.

Поставки препарата в стационары всех регионов РФ начнут до конца 2021 года, уточнили в ГК «Промомед». Разработчик уточнил, что противовирусный препарат имеет прямое действие.

«Своей разработкой ГК „Промомед“ ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Молекулярный биолог Сергей Нетесов ранее рассказал, что на разработку лекарств против вируса у ученых обычно уходит более трех лет. В НИЦЭМ имени Гамалеи указали на наличие нескольких препаратов, которые способны подавлять размножение коронавируса. Их эффективности недостаточно для лечения больных в тяжелом состоянии. Специалисты центра тоже работают над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус.