Убийцу вируса готовят годами. Полноценное лекарство от ковида отстало от вакцины

Ученым обычно требуется больше трех лет, чтобы разработать лекарство от вируса, — больше времени, чем для вакцины. Об этом «360» рассказал молекулярный биолог Сергей Нетесов. Поэтому те, кто не вакцинируется от коронавируса, рассчитывая на скорое появление лекарства, прогадают. Да, сейчас Центр имени Гамалеи работает над препаратом, который будет подавлять размножение вируса, уже идут испытания и в других странах. Вот только до их результатов доживут не все.

Разработка лекарства от ковида в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА «Новости», что есть несколько лекарственных средств, которые способны подавлять размножение коронавируса. Правда, они не столь эффективны, чтобы с их помощью можно было лечить больных в тяжелом состоянии. По словам Гинцбурга, сейчас центр работает над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус.

«Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени», — подчеркнул он.

Ранее Гинцбург сообщил, что в январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2. Они завершатся в течение трех-четырех месяцев.

Дожить до лекарства

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «360», что лекарства против вирусов разрабатывают относительно недавно и каждый раз для этого требуется больше трех лет.

«История разработок лекарств против вирусов не такая большая. Она началась где-то в конце 70-х годов. К каждому лекарству шли три-пять лет. Столько времени проходило только до того момента, когда начинали клинические испытания. А тут еще двух лет не прошло, а уже кое-что появилось», — отметил биолог.

Он добавил, что препараты, о которых говорит Гинцбург, требуют долгих исследований, а потом еще клинических испытаний. Поэтому радоваться рано, уверен Нетесов. Особое внимание он обратил на антипрививочников, которые ждут препарат и не хотят вакцинироваться. Он подчеркнул, что до выпуска этого лекарства надо еще дожить.

Когда умирает больше тысячи человек в день каждый день. <…> Те люди, которые надеются на лекарство, имеют очень большие шансы до него просто не дожить Сергей Нетесов молекулярный биолог.

Опыт США

Нетесов подчеркнул, что лекарство появится. Его найти можно и нужно. Препарат будет эффективнее тех, которые применяют для лечения ковида сейчас. Это доказывают испытания двух лекарств, которые проводят в США. Одно из них, по словам биолога, сокращает смертность в 1,5 раза. Такие показатели Нетесов назвал колоссальным прорывом.

«Второй препарат, похоже, будет действовать еще лучше. В сумме эти два препарата дадут очень хороший эффект. Но даже после этих лекарств у пациентов могут быть серьезные осложнения после ковида. Сейчас лечат только симптомы. Не избавляют организм от вируса. То есть появились тромбозы — дают антитромбозные препараты. Это пассивная терапия», — отметил Нетесов.

Более того, эффективность лекарств, которые сейчас используют для борьбы с ковидом, индивидуальна. Алгоритм назначения препаратов каждый раз меняется.

Вакцина раньше лекарства

В разработке лекарства и вакцины есть большая разница. Прививка — это тяжелый научный технологический процесс, но все же он более понятен. Нужно именно воздействовать на иммунитет, дать ему аналогичную картину с настоящим вирусом. И начнут вырабатываться антитела. Об этом «360» рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«Здесь в теории все банально и просто. Создание терапии против вируса гораздо сложнее. Нужно действовать на конкретный вирус, нужно создать, помимо вещества, транспортер, который перенесет это вещество в клетку. На это будет требоваться, конечно, гораздо больше времени», — пояснил Акинфиев.

После выпуска лекарств от ковида ставить на ноги больных станет проще. Однако новые препараты не заменят вакцину. Скорее, эти две составляющие будут работать комплексно: прививка выступит защитой от вируса, а с помощью лекарств врачи эффективнее будут лечить тех, кто по разным причинам все-таки заболел. Пока в арсенале медиков есть лишь прививка, пренебрегать которой не стоит.