Общество 14 марта 2024, 23:44 Первый глава региона проголосовал на выборах президента России Глава Камчатки Солодов проголосовал на выборах президента России РИА «Новости»

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Солодова, он проголосовал в электронном формате.

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«Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться — сегодня мы выбираем будущее нашей страны!» — написал чиновник.

Ранее стало известно, что первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные комиссии заработали в 08:00 по местному времени (23:00 по Москве). В Камчатском крае открылось 200 участков, всего в регионе будет работать 319 избиркомов.

Ранее 124 участка заработали для досрочного голосования на судах в море. На них проголосовали более восьми тысяч человек.