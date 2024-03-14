14 марта 2024, 23:44
Первый глава региона проголосовал на выборах президента России
Глава Камчатки Солодов проголосовал на выборах президента России
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Солодова, он проголосовал в электронном формате.
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«Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться — сегодня мы выбираем будущее нашей страны!» — написал чиновник.
Ранее стало известно, что первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные комиссии заработали в 08:00 по местному времени (23:00 по Москве). В Камчатском крае открылось 200 участков, всего в регионе будет работать 319 избиркомов.
Ранее 124 участка заработали для досрочного голосования на судах в море. На них проголосовали более восьми тысяч человек.
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