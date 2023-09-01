Общество 01 сентября 2023, 14:05 Первый этап реновации завершился в Зеленограде Заммэра Москвы Бочкарев: первый этап программы реновации завершили в Зеленограде Фонд реновации

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Первый этап программы реновации в Зеленограде завершился. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в Зеленограде началось переселение 245 жителей из старого здания в новый дом на Солнечной аллее, корпус 935.

Эта новостройка стала шестой в округе, переданной под заселение по реновации. Таким образом, первый этап программы в Зеленограде можно считать завершенным. Андрей Бочкарев

В программу реновации в Зеленоградском округе включили 34 дома, где проживало около 7,1 тысячи человек. Расселение домов будет проводиться поэтапно. На первом этапе, который продлится с 2020 по 2024 год, начали расселение 12 домов. Во второй этап (2025–2028 год) включили 15 домов, а в третий этап (2029–2032 год) — семь.

Для переселения жителей по реновации в Зеленограде уже возвели шесть новостроек, а один дом находится на стадии строительства. Департамент городского имущества Москвы направил жителям старого дома письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке, и москвичи уже начали осматривать доступные помещения.

С начала программы реновации в Зеленограде около 1,9 тысячи человек из почти 700 семей уже стали обладателями комфортного жилья.

Также первый этап реновации завершился в районе Южное Тушино в Москве.