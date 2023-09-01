Москва 01 сентября 2023, 11:42 Первый этап реновации завершили в районе Южное Тушино в Москве Более 800 жителей Южного Тушина получили квартиры по первому этапу реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В новостройки переселились более 800 москвичей из района Южное Тушино. Об этом на сайте мэра города рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

За первый этап реновации в этом районе удалось расселить шесть старых домов, которые планировали освободить только в 2024 году. Более того, досрочно расселять начали один дом, который входит в планы по второму этапу реновации.

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Участникам программы предоставляют квартиры в новостройках на улицах Лодочной (дом 11), Сходненской (дом 12, корпус 1), а также в Светлогорском проезде (дом 7а).

«В районе продолжается строительство дома по адресу: проезд Досфлота, дом 2. Еще для четырех новостроек подготавливают градостроительную и проектную документацию», — уточнил Левкин.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в Дмитровском районе Москвы запланировали строительство нового дома на 283 квартиры по программе реновации.