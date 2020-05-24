Кафе и ателье вскоре могут открыться в Подмосковье

«Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», — заявил глава региона.

Уже неделю в регионе работают строительные площадки. На них соблюдается дистанция, проверяются пункты приема пищи, а у сотрудников измеряют температуру. Эти первые семь дней прошли хорошо, отметил Воробьев.

«Но со временем бдительность падает. Наша задача — чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни», — добавил губернатор.

Ранее владельцы ресторанов и отельеры представили свой план по выходу из изоляции. Возвращение к привычной жизни они разделили на три этапа. По их предложению, все предприятия общественного питания откроются при стойкой тенденции к снижению заболеваемости.

В Подмосковье с 13 марта введен режим повышенной готовности. С 29 марта жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Всего в области коронавирус выявили у 33 515 жителей, среди них умерли 329 пациентов, выздоровели — 5520.