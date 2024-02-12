Общество 12 февраля 2024, 09:38 Первые самолеты полетели из Хабаровска в Паттайю после долгого перерыва Аэропорт Хабаровска сообщил о возобновлении рейсов в Паттайю Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Первый после пандемии самолет авиакомпании Azur Air отправился из аэропорта Хабаровска в курортную Паттайю. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила в Telegram-канале воздушная гавань дальневосточного города.

Первый самолет был загружен на 100%. Прямым рейсом воспользовались 237 пассажиров. На маршрут поставили лайнер Boeing 757-200 западного производства.

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В пресс-службе аэропорта отметили, что полеты на тайский курорт из Хабаровска в последний раз осуществлялись в марте 2020 года.

Ранее в Сочи встретили первый рейс из Подмосковья, выполнявшийся на обновленном пассажирском самолете Ту-214 авиакомпании Red Wings. Ожидается, что лайнер будет выполнять международные полеты. В частности, из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а затем в Тель-Авив.