Транспорт 03 февраля 2024, 04:33 Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном Ту-214 Первый пассажирский рейс Ту-214 приземлился в Сочи после перезапуска их полетов РИА «Новости»

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Сочинский аэропорт принял первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном российском самолете Ту-214 после перезапуска их полетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба авиагавани.

«Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», — сказано в сообщении.

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Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Жуковский в Московской области. Со следующей недели он будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а потом и в Тель-Авив.

По данным авиагавани, маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений в этом году. В частности, четыре внутрироссийских и девять международных.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого. Они принадлежали авиакомпании All Nippon Airways.