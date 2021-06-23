Первые машины разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей

В Москве определили первых обладателей автомобилей для вакцинированных. Машины привившимся от COVID-19 жителям столицы подарили в рамках акции «Вакцина рулит».

Победителей назвали в эфире телеканала «Москва 24». Имена счастливчиков указаны на его сайте.

Ценный приз достался Лусинэ Ашотовне, Сергею Евгеньевичу, Ирине Борисовне, Дмитрию Игоревичу и Светлане Сергеевне.

Розыгрыш 23 июня провели среди тех, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса с 14 по 20 июня. Победителей определил случайный компьютерный выбор. Как получить выигранный автомобиль, им объяснят организаторы акции.

Пять Renault Logan будут разыгрывать раз в неделю для привившихся первым компонентом вакцины с 14 июня по 11 июля.

В Москве также действует программа поощрений для пожилых жителей столицы, привившихся от ковида.