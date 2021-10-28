Первые квартиры среди вакцинированных от COVID-19 москвичей разыграли в столице

Первые квартиры среди тех москвичей, которые привились от коронавируса, разыграли в столице. Сообщение об этом было опубликовано на сайте мэра города Сергея Собянина.

«Двое москвичей выиграли однокомнатные квартиры в ходе акции „Вакцина — твой ключ к здоровью!“. Жилье разыграли среди горожан, получивших первый компонент препарата или прошедших повторную вакцинацию с 18 по 24 октября», — сказано в сообщении.

В общей сложности в розыгрыше приняли участие 138 999 человек.

С делать бесплатную прививку от COVID-19 можно в любом центре вакцинации на базе городских поликлиник, напомнили власти. Также привиться можно в точках работы выездных бригад в общественных местах, в частных медицинских организациях, работающих по соглашениям с департаментом здравоохранения Москвы.

Сроки и правила участия в акции прописаны на официальном сайте правительства Москвы. Каждую среду в течение пяти недель среди вакцинированных разыгрываются две квартиры.