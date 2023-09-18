Общество 18 сентября 2023, 13:28 Первые компенсации выплатили пассажирам севшего в поле самолета «Уральские авиалинии» начали платить пассажирам севшего в поле лайнера Восточное межрегиональное СУТ СК России / Telegram

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатила первые денежные компенсации пассажирам самолета, который экстренно сел на поле Новосибирской области на прошлой неделе. Об этом перевозчик написал в своем Telegram-канале.

«18 сентября „Уральские авиалинии“ произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса U6-1383 Сочи — Омск в размере 100 тысяч рублей каждому», — сказано в сообщении.

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Перевозчик уточнил, что все люди получат деньги в течение 5-10 дней. Все будет зависеть от эмитента банка. Специалисты компании разбирают еще 34 заявления на компенсацию. Всего получено 110 таких просьб.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» 12 сентября летел из Сочи в Омск. Однако по техническим причинам ему пришлось экстренно сесть в поле Новосибирской области. На борту находились 167 человек, никто не пострадал.