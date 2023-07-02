02 июля 2023, 08:55
Первые климатические мигранты появились в России
Климатолог Кокорин: россияне при выборе жилья стали учитывать изменение климата
В России появились первые климатические мигранты — люди, выбирающие жилье, с учетом изменения климата. Об этом сообщил РИА «Новости» климатолог Алексей Кокорин.
Он привел в пример жителей северных российских регионов, которые, выходя на пенсию, раньше ехали в Краснодарский край. По его словам, сейчас там дневная температура может достигать +40 градусов, поэтому люди выбирают менее жаркие Омскую и Новосибирскую области.
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«То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сказал Кокорин.
Климатолог отметил, к концу XXI века при наихудшем сценарии изменения климата около трех миллиардов человек, то есть около 30% населения Земли, будут вынуждены сменить место жительства. По его оценке, при лучшем развитии событий климатическими мигрантами станут лишь 10% жителей планеты.
По словам эксперта, чтобы избежать худшего сценария, страны должны достигнуть углеродной нейтральности. Однако к миграции все равно может привести нехватка питьевой воды.
Ранее Кокорин предрек перенес российской столицы из Москвы в Сибирь при повышении мировой среднегодовой температуры на пять градусов.
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